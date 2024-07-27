Пожар на месте крушения российского Су-34 под Волгоградом потушен

В Серафимовичском районе Волгоградской области потушили пожар после падения истребителя Су-34 ВКС России. На месте крушения горела трава на площади 15 га, сообщает ТАСС со ссылкой на местную администрацию и МЧС.

Повреждений гражданских объектов в результате ЧП не зафиксировали, разрушений и пострадавших также нет. Спасатели ликвидировали возгорание в 17:00 мск.