Пожар на месте крушения российского Су-34 под Волгоградом потушен
Крушение Су-34 под Волгоградом. Видео © Telegram / V1.ru. Новости Волгограда
В Серафимовичском районе Волгоградской области потушили пожар после падения истребителя Су-34 ВКС России. На месте крушения горела трава на площади 15 га, сообщает ТАСС со ссылкой на местную администрацию и МЧС.
Повреждений гражданских объектов в результате ЧП не зафиксировали, разрушений и пострадавших также нет. Спасатели ликвидировали возгорание в 17:00 мск.
Напомним, в Минобороны РФ сегодня сообщили, что истребитель Су-34 ВКС России потерпел крушение в Волгоградской области во время выполнения планового тренировочного полёта. Экипаж выжил, успев катапультироваться. Предварительной причиной крушения самолёта называется техническая неисправность.