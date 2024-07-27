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27 июля, 18:40

Пожар на месте крушения российского Су-34 под Волгоградом потушен

Крушение Су-34 под Волгоградом. Видео © Telegram / V1.ru. Новости Волгограда

Крушение Су-34 под Волгоградом. Видео © Telegram / V1.ru. Новости Волгограда

В Серафимовичском районе Волгоградской области потушили пожар после падения истребителя Су-34 ВКС России. На месте крушения горела трава на площади 15 га, сообщает ТАСС со ссылкой на местную администрацию и МЧС.

Повреждений гражданских объектов в результате ЧП не зафиксировали, разрушений и пострадавших также нет. Спасатели ликвидировали возгорание в 17:00 мск.

Появилось первое видео с места крушения российского Су-34 под Волгоградом
Появилось первое видео с места крушения российского Су-34 под Волгоградом

Напомним, в Минобороны РФ сегодня сообщили, что истребитель Су-34 ВКС России потерпел крушение в Волгоградской области во время выполнения планового тренировочного полёта. Экипаж выжил, успев катапультироваться. Предварительной причиной крушения самолёта называется техническая неисправность.

Андрей Бражников
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