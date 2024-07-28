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27 июля, 22:37

Обнажённое тело девушки нашли под окнами дома в Санкт-Петербурге

Тело обнажённой девушки обнаружили под окнами дома на Варшавской улице в Санкт-Петербурге, пишет 78.ru. По словам соседей, перед трагедией они слышали ругань и крики.

Прибывшие врачи скорой помощи пытались реанимировать пострадавшую, однако спасти её не удалось. Выясняются все обстоятельства случившегося. Погибшей оказалась 23-летняя местная жительница с татуировками.

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Ранее Life.ru рассказывал о мужчине, выпавшем из катера во время прогулки по Москве-реке. Возбуждено дело, тело пострадавшего ищут.

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Life.ru

Артур Лапсаков
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