Обнажённое тело девушки нашли под окнами дома в Санкт-Петербурге

Тело обнажённой девушки обнаружили под окнами дома на Варшавской улице в Санкт-Петербурге, пишет 78.ru. По словам соседей, перед трагедией они слышали ругань и крики.

Прибывшие врачи скорой помощи пытались реанимировать пострадавшую, однако спасти её не удалось. Выясняются все обстоятельства случившегося. Погибшей оказалась 23-летняя местная жительница с татуировками.