Эрдоган призвал Аббаса извиниться за отказ выступить в турецком парламенте

Анкара ждёт извинений от лидера Палестинской национальной администрации Махмуда Аббаса, который отказался выступать в Парламенте Турции. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

"Пусть господин Аббас не обижается, но ему необходимо извиниться, так как мы его пригласили, а он не приехал", — сказал турецкий лидер, выступая на своей малой родине в провинции Ризе.

Аббас был приглашён в турецкий парламент на выступление одновременно с речью израильского премьера Биньямина Нетаньяху в Конгрессе США, однако в Палестине не дали чёткого ответа на предложение. Эрдоган оценил выступление израильского политика, забеспокоившись о будущем из-за тех, "кто аплодирует убийству сорока тысяч невинных людей".