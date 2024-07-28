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27 июля, 21:42

Эрдоган призвал Аббаса извиниться за отказ выступить в турецком парламенте

Анкара ждёт извинений от лидера Палестинской национальной администрации Махмуда Аббаса, который отказался выступать в Парламенте Турции. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

"Пусть господин Аббас не обижается, но ему необходимо извиниться, так как мы его пригласили, а он не приехал", — сказал турецкий лидер, выступая на своей малой родине в провинции Ризе.

Аббас был приглашён в турецкий парламент на выступление одновременно с речью израильского премьера Биньямина Нетаньяху в Конгрессе США, однако в Палестине не дали чёткого ответа на предложение. Эрдоган оценил выступление израильского политика, забеспокоившись о будущем из-за тех, "кто аплодирует убийству сорока тысяч невинных людей".

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Ранее стало известно, что в августе президент Палестины Махмуд Аббас, вероятно, посетит Россию. На 13-е число запланированы его переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.

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tccb.gov.tr

Артур Лапсаков
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