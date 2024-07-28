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27 июля, 23:08

Согдиана уладила отношения с третьим мужем и передумала разводиться

Певица Оксана Нечитайло (Согдиана). Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / sogdianamusic

Певица Оксана Нечитайло (Согдиана). Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / sogdianamusic

Певица Согдиана (настоящее имя Оксана Нечитайло) призналась, что уладила отношения с третьим мужем Максимом Жерновым, с которым только недавно собиралась разводиться, пишет Starhit. По её словам, их отношения спасла любовь.

Она также посоветовала парам не притворяться в отношениях, а быть собой. Якобы это поможет "притянуть" в жизнь правильного человека.

"Важно, чтобы, когда человек выбирает тебя, он выбирал именно тебя. Когда отношения строятся в долгую, необходимо, чтобы люди жили и преподносили друг другу себя такими, какие они есть", — сообщила Согдиана, признавшись, что первым на примирение пошёл супруг.

Певица также обратила внимание, что чувствует себя счастливой, потому что её мечты осуществляются, за что она благодарна. В том числе ей важно гордиться детьми и радоваться за них. Также её счастье — видеть зрителей.

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Напомним, Согдиана подала на развод с третьим мужем нынешним летом. Дело о расторжении брака с Максимом Жерновым было зарегистрировано в московском суде две с половиной недели назад.

Анатолий Симоненко
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