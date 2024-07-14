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14 июля, 19:41

Еще одна российская певица подала на развод с мужем

Певица Согдиана подала на развод с третьим мужем

Певица Согдиана. Обложка © ТАСС / Александр Щербак

Певица Согдиана. Обложка © ТАСС / Александр Щербак

Российская исполнительница Согдиана подала на развод с третьим мужем. Дело о расторжении брака Оксаны Нечитайло (настоящее имя артистки) и Максима Жернового было зарегистрировано в московскому суде четыре дня назад. Об этом сообщает Mash.

Суд дал паре месяц на то, чтобы примириться. На данный момент супруги воспитывают троих детей: 16-летнего Арджуана, рождённого в первом браке певицы с индийским бизнесменом Рамой Говиндой, 13-летнего Микаила от предпринимателя Башира Куштова, в 2023 году осуждённого условно за покушение на мошенничество, а также 4-летний Лев, появившийся на свет в последнем браке.

Жерновой комментировать ситуацию отказался.

"Врёт": Что достанется певице Алсу после развода с Абрамовым
"Врёт": Что достанется певице Алсу после развода с Абрамовым

Напомним, что это далеко не первый звёздный развод за последнее время. Ранее Life.ru сообщал о расставании певицы Алсу с супругом Яном Абрамовым. Певица подала на развод в мае, суд дал паре месяц на примирение, однако намерения артистки остались прежними. По некоторым данным, причиной разлада стала измена со стороны бизнесмена, а разлучницей, как считается, стала Анастасия Решетова. К слову, певица уже успела намекнуть на правдивость слухов. Однако друзья семьи активно выступают в защиту Абрамова и утверждают о его невиновности. По истечении срока, вынесенного судом, Алсу подала заявление на раздел имущества.

Также Life.ru писал о разводах певицы Нюши с бизнесменом Игорем Сивовым и блогерши Лерчек с супругом.

Мария Любицкая
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