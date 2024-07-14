Еще одна российская певица подала на развод с мужем

Российская исполнительница Согдиана подала на развод с третьим мужем. Дело о расторжении брака Оксаны Нечитайло (настоящее имя артистки) и Максима Жернового было зарегистрировано в московскому суде четыре дня назад. Об этом сообщает Mash .

Суд дал паре месяц на то, чтобы примириться. На данный момент супруги воспитывают троих детей: 16-летнего Арджуана, рождённого в первом браке певицы с индийским бизнесменом Рамой Говиндой, 13-летнего Микаила от предпринимателя Башира Куштова, в 2023 году осуждённого условно за покушение на мошенничество, а также 4-летний Лев, появившийся на свет в последнем браке.