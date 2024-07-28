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28 июля, 03:55

"Невыгодно": Россиян призвали не брать жильё ради сдачи в аренду

Эксперт Радченко: Невыгодно вкладываться в жильё ради сдачи в аренду

Невыгодно вкладываться в недвижимость, если речь идёт о последующей сдаче в аренду. Об этом радио "Комсомольская правда" рассказала президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.

По её словам, в таком случае вы получаете доходность в лучшем случае 3–4 процента, в то время как банк даёт 18 процентов.

"Мы ещё с вами должны вспомнить, что это головная боль — квартиру "убить" могут там, с жильцами что угодно может случиться. Это не совсем пассивные инвестиции", — рассказала Радченко.

Она предложила альтернативу: вкладываться в облигации, так как это более надёжный и прибыльный продукт.

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Ранее выяснилось, что почти половина опрошенных россиян получила недвижимость в наследство. Из них большая часть приняла её, в то время как малая доля решила от неё отказаться.

Обложка ©

Unsplash / Shivansh Singh

Анатолий Симоненко
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