Лавров предупредил о рисках появления ядерного оружия США в Юго-Восточной Азии
Лавров заявил, что появление ЯО в Юго-Восточной Азии увеличит риски безопасности
Ядерное оружие, которое США может разместить в Юго-Восточной Азии, повысит риски для безопасности в регионе. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"В НАТО давно уже американцы раздали своё ядерное оружие партнёрам. Называют они всё это совместными ядерными миссиями, в рамках которых неядерные государства имеют возможность своих военнослужащих тренировать применять ядерное оружие. Если этот печальный и достаточно рискованный опыт будет привнесен ещё в Юго-Восточную Азию, я думаю, лучше от этого никому не станет, рисков станет больше", — сказал министр по итогам визита в Малайзию.
По мнению Лаврова, на данный момент штаты упорно продвигают в регион свои стратегические вооружения и "привносят в милитаризацию Юго-Восточной Азии и АТР уже и элементы ядерного сдерживания".
Напомним, что Министр иностранных дел РФ прибыл в Малайзию с рабочим визитом. Сергей Лавров прилетел в страну после посещения Лаоса. Самолёт с дипломатом совершил посадку в аэропорту Куала-Лумпура.
Life.ru