Лавров предупредил о рисках появления ядерного оружия США в Юго-Восточной Азии

"В НАТО давно уже американцы раздали своё ядерное оружие партнёрам. Называют они всё это совместными ядерными миссиями, в рамках которых неядерные государства имеют возможность своих военнослужащих тренировать применять ядерное оружие. Если этот печальный и достаточно рискованный опыт будет привнесен ещё в Юго-Восточную Азию, я думаю, лучше от этого никому не станет, рисков станет больше", — сказал министр по итогам визита в Малайзию.