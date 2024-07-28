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Регион
28 июля, 05:37

Лавров предупредил о рисках появления ядерного оружия США в Юго-Восточной Азии

Лавров заявил, что появление ЯО в Юго-Восточной Азии увеличит риски безопасности

Ядерное оружие, которое США может разместить в Юго-Восточной Азии, повысит риски для безопасности в регионе. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

"В НАТО давно уже американцы раздали своё ядерное оружие партнёрам. Называют они всё это совместными ядерными миссиями, в рамках которых неядерные государства имеют возможность своих военнослужащих тренировать применять ядерное оружие. Если этот печальный и достаточно рискованный опыт будет привнесен ещё в Юго-Восточную Азию, я думаю, лучше от этого никому не станет, рисков станет больше", — сказал министр по итогам визита в Малайзию.

По мнению Лаврова, на данный момент штаты упорно продвигают в регион свои стратегические вооружения и "привносят в милитаризацию Юго-Восточной Азии и АТР уже и элементы ядерного сдерживания".

Лавров в рубашке батик провёл встречу с главой МИД и премьер-министром Малайзии
Лавров в рубашке батик провёл встречу с главой МИД и премьер-министром Малайзии

Напомним, что Министр иностранных дел РФ прибыл в Малайзию с рабочим визитом. Сергей Лавров прилетел в страну после посещения Лаоса. Самолёт с дипломатом совершил посадку в аэропорту Куала-Лумпура.

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Life.ru

Наталья Афонина
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