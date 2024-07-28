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Регион
28 июля, 05:32

Лавров заявил, что полностью избавиться от ХАМАС невозможно

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уверен, что только полностью уничтожив ХАМАС, Израиль согласится прекратить огонь в секторе Газа, но выполнение такой задачи не представляется возможным. Об этом сообщил журналистам МИД РФ Сергей Лавров по итогам визита в Малайзию.

По словам российского министра, перспективы прекращения войны в Газе на данный момент весьма туманны.

"Израиль устами премьер-министра Нетаньяху в ответ на призывы прекратить огонь отвечал, что он не остановится, пока полностью не уничтожит ХАМАС. На мой взгляд, и эту точку зрения разделяют многие мои коллеги, это нереальная задача полностью уничтожить организацию, у которой есть достаточно возможностей и достаточно поддержки в том числе в мусульманском мире", — заявил Лавров.

Он напомнил, что некоторые страны всё же продолжают разрабатывать компромиссные предложения, которые помогут поэтапно покончить с насилием в регионе. К примеру, такие встречи проводят Египет, Катар и США. На некоторых из них даже присутствует израильская сторона, однако при этом Палестина в обсуждении не участвует, хотя этот процесс будет определять судьбу жителей этой страны, отметил глава МИД РФ.

"И в этом смысле мы будем продолжать содействовать восстановлению палестинского единства", — заключил дипломат.

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Тем временем, в секторе Газа под израильскими обстрелами продолжают погибать люди. Ранее в палестинском Минздраве рассказали, что обстрелы Израиля унесли уже 39 тысяч жизней мирных палестинцев. Ранеными оказались 89 тысяч жителей Газы.

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Life.ru

Владимир Озеров
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