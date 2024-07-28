Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 июля, 05:45

ВС РФ научились добывать картинку с камеры украинских дронов

Российские военные сумели изобрести алгоритм перехвата картинки с дронов ВСУ. Это позволяет узнавать маршруты противника, а также выявлять местоположение операторов украинских беспилотников. Об этом в беседе с ТАСС рассказал бывший командир подразделения связи в зоне спецоперации с позывным Калина, который сейчас конструирует БПЛА.

По его словам, картинку с камеры дрона российские специалисты теперь могут выудить с помощью нескольких типов оборудования. К примеру, в ходе радиоэлектронной разведки (РЭР) можно перехватить изображение с БПЛА, которое потом используется в целях российской армии.

"Ребята могут это делать, перехватывают картинку, действительно, и используют её в своих целях: выявляют маршруты противника, следование дрона, могут определить оператора, откуда он прилетел, нанести в дальнейшем удар. В общем, система становится умнее", — подытожил военный.

Как икона Спасителя защитила от украинского дрона, влетевшего в лобовое стекло грузовика
Как икона Спасителя защитила от украинского дрона, влетевшего в лобовое стекло грузовика

Возможно, это и станет противоядием от нового украинского дрона "Булава". Ранее военный эксперт Колюзин заявил, что российские военные обязательно придумают, как можно нейтрализовать разработку ВСУ.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Gorodenkoff

Владимир Озеров
  • Новости
  • ВС РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • ВСУ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров