ВС РФ научились добывать картинку с камеры украинских дронов

Российские военные сумели изобрести алгоритм перехвата картинки с дронов ВСУ. Это позволяет узнавать маршруты противника, а также выявлять местоположение операторов украинских беспилотников. Об этом в беседе с ТАСС рассказал бывший командир подразделения связи в зоне спецоперации с позывным Калина, который сейчас конструирует БПЛА.

По его словам, картинку с камеры дрона российские специалисты теперь могут выудить с помощью нескольких типов оборудования. К примеру, в ходе радиоэлектронной разведки (РЭР) можно перехватить изображение с БПЛА, которое потом используется в целях российской армии.

"Ребята могут это делать, перехватывают картинку, действительно, и используют её в своих целях: выявляют маршруты противника, следование дрона, могут определить оператора, откуда он прилетел, нанести в дальнейшем удар. В общем, система становится умнее", — подытожил военный.