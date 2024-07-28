30 человек, в том числе 5 детей, утонули в России за сутки

35 происшествий зарегистрировано на водоемах России за прошедшие сутки, 30 человек, в том числе 5 детей, погибли. Об этом сообщает МЧС.

Так, в Смоленске два мальчика катались на велосипедах и пропали. Их одежду обнаружили на берегу пруда в Рославле, позже тела нашли в воде.

В тульском поселке Рублёво-Медвенский утонул 14-летний подросток. Место было не оборудовано для купания, там висели запрещающие знаки.