30 человек, в том числе 5 детей, утонули в России за сутки
35 происшествий зарегистрировано на водоемах России за прошедшие сутки, 30 человек, в том числе 5 детей, погибли. Об этом сообщает МЧС.
Так, в Смоленске два мальчика катались на велосипедах и пропали. Их одежду обнаружили на берегу пруда в Рославле, позже тела нашли в воде.
В тульском поселке Рублёво-Медвенский утонул 14-летний подросток. Место было не оборудовано для купания, там висели запрещающие знаки.
А накануне на водоёмах в России погибло 10 человек. Среди скончавшихся один ребёнок. МЧС напоминает, что детей нельзя оставлятьодних или под присмотром старших братьев и сестёр, купаться они должны в специальных нарукавниках или жилетах.