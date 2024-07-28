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28 июля, 06:14

30 человек, в том числе 5 детей, утонули в России за сутки

35 происшествий зарегистрировано на водоемах России за прошедшие сутки, 30 человек, в том числе 5 детей, погибли. Об этом сообщает МЧС.

Так, в Смоленске два мальчика катались на велосипедах и пропали. Их одежду обнаружили на берегу пруда в Рославле, позже тела нашли в воде.

В тульском поселке Рублёво-Медвенский утонул 14-летний подросток. Место было не оборудовано для купания, там висели запрещающие знаки.

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А накануне на водоёмах в России погибло 10 человек. Среди скончавшихся один ребёнок. МЧС напоминает, что детей нельзя оставлятьодних или под присмотром старших братьев и сестёр, купаться они должны в специальных нарукавниках или жилетах.

Обложка ©

Freepik.com/bearfotos

Александра Вишнякова
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