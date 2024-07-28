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МЧС предупредило, что Москву 28 июля накроют гроза и ливень

28 июля, 09:09
Москву накроют дожди. Обложка © Life.ru

Москву накроют дожди. Обложка © Life.ru

В Москве на смену летнему теплу придёт непогода. Жителей и гостей столицы в воскресенье, 28 июля, ожидают ливневые дожди, усиление ветра и грозы. Об этом предупреждает в телеграм-канале столичное ГУ МЧС.

"В период с 12 до 21 часа 28 июля в Москве ожидается ливневый дождь, гроза, порывы ветра до 15 метров в секунду", — указано в тексте.

Всем автолюбителям рекомендовано аккуратно передвигаться по дорогам, соблюдать дистанцию, а при возможности отказаться от поездок. Пешеходам спасатели советуют не прятаться от дождя и ветра возле шатких конструкций, рекламных щитов и деревьев.

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Ранее синоптики предупреждали, что в российской столице в начале августа ожидается "невзрачная погода", температура воздуха всего на 2–3 градуса будет ниже климатических значений.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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