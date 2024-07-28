В Подмосковье семья заказала ноутбук за 90 тысяч, а получила топор

Семья из Подмосковья заказала на маркетплейсе Ozon дорогой ноутбук, а получила ржавый топор. Пострадавшие рассказали SHOT ПРОВЕРКЕ, что выбирали модель долго, пока не нашли магазин MARVEL. Посмотрев на хвалебные отзывы и высокий рейтинг, они решили оформить рассрочку на Machenike. Эмоции от распаковки — на видео.

В Подмосковье семья заказала на OZON ноутбук за 90 тысяч, а получила топор. Видео © SHOT ПРОВЕРКА

Отойдя от шока, они пошли в пункт выдачи заказов с заявлением на возврат, однако им отказали, так как товар не соответствует возвращаемому. Теперь пара готовит заявление в Роспотребнадзор, прокуратуру и Следственный комитет. Более того, они хотят подать на маркетплейс в суд.