14-летнюю девочку нашли убитой у бани в Саратовской области
Фотография с места трагедии. Обложка © VK / Саратовщина — Саратов и Саратовская область
14-летнюю девочку нашли убитой возле сауны в городе Красноармейске Саратовской области, обстоятельства смерти подростка устанавливают следователи. Тело девочки, которая перешла в 9 класс, нашли у бани 27 июля, фото с места расправы появились в местных пабликах.
"27 июля 2024 года в городе Красноармейске было обнаружено тело 14-летней девочки с признаками насильственной смерти. Следственными органами СУ СК России по Саратовской области по данному факту расследуется уголовное дело", — сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.
Глава ведомства запросил у руководителя СУ по Саратовской области Костина доклад о ходе расследования уголовного дела по факту убийства ребёнка.
Ранее Life.ru рассказал о том, что подмосковные врачи спасли малышку, родившуюся с пулей в животе из-за выстрела отца в беременную жену в Подмосковье. После рождения ребёнка осмотрели — пуля застряла в коже и не задела органы.