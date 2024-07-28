14-летнюю девочку нашли убитой у бани в Саратовской области

14-летнюю девочку нашли убитой возле сауны в городе Красноармейске Саратовской области, обстоятельства смерти подростка устанавливают следователи. Тело девочки, которая перешла в 9 класс, нашли у бани 27 июля, фото с места расправы появились в местных пабликах.

"27 июля 2024 года в городе Красноармейске было обнаружено тело 14-летней девочки с признаками насильственной смерти. Следственными органами СУ СК России по Саратовской области по данному факту расследуется уголовное дело", — сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

Глава ведомства запросил у руководителя СУ по Саратовской области Костина доклад о ходе расследования уголовного дела по факту убийства ребёнка.