Россиянам рассказали, можно ли удалить личные данные из Сети

Конфиденциальная информация, которая однажды попала в Сеть, там навсегда и останется. Об этом заявил лектор российского общества "Знание", член рабочих групп по безопасности экспертных советов по цифровой экономике Госдумы и Минцифры РФ Павел Луцик в беседе с РИА "ФедералПресс".

Эксперт отметил, что удалить личные данные из Интернета невозможно. Он объяснил, что за них заплатили процессорным и рекламным временем, зарплатой программистов и сисадминов. Поэтому даже если мы удаляем информацию, то она продолжает храниться на серверах, только мы её не видим.

"Сегодня свой цифровой след в Сети мы оставляем буквально на каждом шагу, сёрфя в Интернете или попадая под камеры видеонаблюдения на улице. При этом удалить наши данные из Сети практически невозможно. Ведь их хранение стало достаточно дешёвым", — считает Луцик.

По словам эксперта, чтобы "очиститься" в Сети, стоит вовсе не публиковать там ничего личного. Подумайте, что вы постеснялись бы сделать публично в реальной жизни и не совершайте то же самое в Интернете.