Одесситы не могут покидать дома из-за невыносимой вони на улице после массового мора рыбы
Жителям Одессы посоветовали не выходить на улицу из-за неприятного запаха
Власти рекомендовали жителям Одессы оставаться дома из-за неприятного запаха после массового мора рыбы. Сообщение появилось на официальном сайте Одессы.
"Жители некоторых районов Одесской области могут чувствовать неприятный запах. Если вы чувствуете неприятный запах, рекомендуется закрыть окна и двери, воздержаться от пребывания на открытом воздухе", — говорится в сообщении.
Накануне местные жители жаловались на едкий запах в воздухе. Эксперты уже взяли пробы. По словам властей, ситуация находится под контролем. О причинах зловония в сообщении не говорится, однако, по версии украинских СМИ, в Хаджибейском лимане в семи километрах от Одессы морили рыбу, что могло стать причиной распространения запаха.
Ранее Life.ru писал, что 24 июля власти Одесской области сообщили о повреждении припортовой инфраструктуры в Измаильском районе. На месте возник пожар, его оперативно ликвидировали. Сообщалось, что пострадали три грузовых автомобиля.
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