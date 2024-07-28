Одесситы не могут покидать дома из-за невыносимой вони на улице после массового мора рыбы

Власти рекомендовали жителям Одессы оставаться дома из-за неприятного запаха после массового мора рыбы. Сообщение появилось на официальном сайте Одессы.

"Жители некоторых районов Одесской области могут чувствовать неприятный запах. Если вы чувствуете неприятный запах, рекомендуется закрыть окна и двери, воздержаться от пребывания на открытом воздухе", — говорится в сообщении.

Накануне местные жители жаловались на едкий запах в воздухе. Эксперты уже взяли пробы. По словам властей, ситуация находится под контролем. О причинах зловония в сообщении не говорится, однако, по версии украинских СМИ, в Хаджибейском лимане в семи километрах от Одессы морили рыбу, что могло стать причиной распространения запаха.