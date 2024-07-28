Не представляет опасности: В Камале Харрис увидели уловку для республиканцев

Камала Харрис не представляет опасности как кандидат в президенты США, и поэтому республиканцам не стоит так отвлекаться на её критику, считает выбывший из предвыборной гонки бизнесмен Вивек Рамасвами. Политик предполагает, что это может оказаться уловкой демократов.

"Главная угроза от Камалы не в том, что она убедительна, а в том, что весь этот драматизм и плохие постановки порой сами по себе отвлекают нас", — сказал он в эфире Fox News, отметив, что республиканцам стоит сосредоточиться на поддержке кандидата Дональда Трампа.