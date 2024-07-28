Не представляет опасности: В Камале Харрис увидели уловку для республиканцев
Рамасвами: Угроза от Камалы Харрис в том, что она отвлекает республиканцев
Камала Харрис. Обложка © ТАСС / AP / Julia Nikhinson
Камала Харрис не представляет опасности как кандидат в президенты США, и поэтому республиканцам не стоит так отвлекаться на её критику, считает выбывший из предвыборной гонки бизнесмен Вивек Рамасвами. Политик предполагает, что это может оказаться уловкой демократов.
"Главная угроза от Камалы не в том, что она убедительна, а в том, что весь этот драматизм и плохие постановки порой сами по себе отвлекают нас", — сказал он в эфире Fox News, отметив, что республиканцам стоит сосредоточиться на поддержке кандидата Дональда Трампа.
Ранее помощник президента России Николай Патрушев ответил на вопрос Life.ru о том, кто из кандидатов лучше для РФ — Дональд Трамп или Камала Харрис. По его словам, Москве "всё равно".