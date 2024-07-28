Шестеро рабочих отравились газом при откачке воды из колодца в Екатеринбурге 28 июля, 10:31 Шестеро рабочих отравились газом, откачивая воду из колодца в Екатеринбурге. Обложка © freepik

В Екатеринбурге шестеро рабочих отравились выхлопными газами, когда откачивали помпой воду из технического колодца после проливных дождей. О случившемся пишет Ura.ru со ссылкой на экстренные службы и областной Минздрав.

"Пострадавших было шесть. Двое отказались от госпитализации, четырёх госпитализировали. Трое из них в тяжёлом состоянии", — уточнил собеседник издания из министерства.

Всё произошло на строительной площадке в Верх-Исетском районе. Рабочие спустились в колодец и приступили к работам. Внезапно они почувствовали головокружение и начали терять сознание. Предположительно, случилось отравление газами. Спасателям пришлось на верёвках поднимать пострадавших, некоторые уже были в бессознательном состоянии.

Ранее сообщалось, что двое рабочих пострадали при падении грузового лифта на проспекте Энгельса в Санкт-Петербурге. Кабина рухнула с высоты около пяти метров, когда внутри находились двое сотрудников организации по производству мебели. Они получили множественные травмы, их госпитализировали.

Авторы Татьяна Миссуми