В Перми водитель уснул за рулём и сбил двух дорожных рабочих, один из них погиб

В Перми мужчина уснул за рулём иномарки во время поездки в городской аэропорт и сбил двух дорожных рабочих. Один из них погиб от полученных травм. Об этом сообщила региональная Госавтоинспекция.

Авария случилась сегодня ранним утром на шоссе Космонавтов. Ехавший в сторону аэропорта Большое Савино Renault Logan под управлением 40-летнего мужчины врезался в стоявшую на одной из полос "газель" дорожной службы, которая была огорожена специальными знаками, как того требуют ПДД. При столкновении легковушка отлетела в двоих рабочих, занимавшихся ремонтом дорожного полотна. В ГАИ уточнили, что водитель иномарки уснул за рулём.

"В результате автоаварии один из мужчин 1985 года рождения скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи, ещё один мужчина госпитализирован в медицинское учреждение", — говорится в сообщении Госавтоинспекции.