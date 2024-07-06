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6 июля, 11:11

В Перми водитель уснул за рулём и сбил двух дорожных рабочих, один из них погиб

В Перми уснувший за рулём мужчина сбил двух дорожных рабочих

В Перми мужчина уснул за рулём иномарки во время поездки в городской аэропорт и сбил двух дорожных рабочих. Один из них погиб от полученных травм. Об этом сообщила региональная Госавтоинспекция.

Авария случилась сегодня ранним утром на шоссе Космонавтов. Ехавший в сторону аэропорта Большое Савино Renault Logan под управлением 40-летнего мужчины врезался в стоявшую на одной из полос "газель" дорожной службы, которая была огорожена специальными знаками, как того требуют ПДД. При столкновении легковушка отлетела в двоих рабочих, занимавшихся ремонтом дорожного полотна. В ГАИ уточнили, что водитель иномарки уснул за рулём.

"В результате автоаварии один из мужчин 1985 года рождения скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи, ещё один мужчина госпитализирован в медицинское учреждение", говорится в сообщении Госавтоинспекции.

Водитель легкового автомобиля тоже пострадал и был госпитализирован. Правоохранители проводят проверку по факту случившегося.

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Ранее Life.ru сообщал о страшной аварии, случившейся вчера на Кутузовском проспекте в столице: Tesla влетела в Toyota Land Cruiser Prado. При столкновении электрокар практически разлетелся на куски, его пассажир и водитель, как и женщина на пассажирском сидении джипа, были госпитализированы. Позже стало известно, что водитель Tesla умер в больнице.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / FotograFFF

Юрий Лысенко
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