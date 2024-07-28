ВСУ потеряли до 385 военных в боях с российской группировкой "Центр" 28 июля, 10:59 ВСУ потеряли до 385 военных в зоне ответственности Центральной группировки ВС РФ. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Российские войска группы "Центр" за сутки отбили три контратаки и нанесли удар по четырём бригадам ВСУ, в результате чего противник лишился до 385 солдат. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

"Нанесено поражение формированиям 28-й, 31-й, 32-й механизированных бригад и 142-й пехотной бригады ВСУ в районах населённых пунктов Димитров, Новогродовка, Дзержинск, Белая Гора и Желанное ДНР. Отражены три контратаки штурмовых групп противника. ВСУ потеряли до 385 военнослужащих и 5 автомобилей", — указано в тексте.

Кроме того, украинские военнослужащие потеряли две американские реактивные системы залпового огня M270 MLRS, две гаубицы Д-30, две системы "Рапира", а также американскую радиолокационную станцию AN/TPQ-50.

Также в Минобороны РФ сообщили, что российские военные в ходе выполнения задач СВО освободили за последние сутки сразу два населённых пункта в Донецкой Народной Республике – Прогресс и Евгеновку.

Авторы Татьяна Миссуми