Южная группировка войск ударила по пяти бригадам ВСУ, в том числе 12-й бригаде спецназначения "Азов"*, которой прочили стату "смертоносного оружиея против врагов". Об этом сообщили в Минобороны РФ. По информации ведомства, за сутки противник лишился 560 бойцов, танка и американского бронетранспортёра.

"Подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике 24-й, 54-й механизированных, 79-й десантно-штурмовой и 46-й аэромобильной бригад ВСУ, а также 12-й бригады спецназначения "Азов"* в районах населённых пунктов Курахово, Катериновка, Константиновка, Серебрянка и Верхнекаменское ДНР", — сказали там.

В ходе контрбатарейной борьбы, по информации ведомства, также были уничтожены 155-мм самоходная артиллерийская установка М109 Paladin и 155-мм гаубицы М777, М198 производства США и 155-мм гаубица FH-70 британского производства. Кроме того, поражены два 152-мм орудия Д-20, 152-мм гаубица "Мста-Б" и 105-мм орудие М119. Также была ликвидирована станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н". За сутки поражены два склада боеприпасов Вооруженных сил Украины, добавили в военном ведомстве.

Ранее Life.ru рассказывал, что за минувшие сутки ВСУ потеряли до 540 военнослужащих в зоне ответственности группировки "Запад" ВС РФ. Бойцы нанесли удары 116-й механизированной бригаде армии противника, 117-й бригаде территориальной обороны и 1-й бригаде Нацгвардии в районах Табаевки, Купянска-Узлового Харьковской области и Красного Лимана Донецкой Народной Республики,