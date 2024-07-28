Пленный рассказал об огромных потерях ВСУ при контрнаступлении в 2023 году

О том, как на запорожском направлении летом прошлого года потерялась половина личного состава 31-й отдельной механизированной бригады, рассказал пленный украинский военнослужащий бригады Валерий Костюченко. Он объяснил ТАСС, что это произошло при попытке контрнаступления со стороны украинских войск в прошлом году.

"Начал свой боевой путь, когда формировалась наша 31-я бригада, и попал на Запорожское направление летом прошлого года. Это контрнаступление не очень удалось. Было потеряно много техники, личного состава. Моральный дух солдат не очень был, чтобы идти дальше в атаку и погибать", — сказал пленный.

Он также объяснил, что после того, как потери бригады достигли 50 процентов, их отправили на Авдеевское направление. Оставшаяся численность солдат позволяла едва удерживать оборону.

"Оборону тоже не особо удавалось держать потому, что силы были неравны. Несли большие потери. Бригада так и не восстановилась", — добавил пленный.

Сам пленный пришёл в ВС РФ несколько дней назад. Он добровольно сдался российским войскам, когда остался единственным выжившим из своего подразделения на данных позициях.