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28 июля, 12:15

Пленный рассказал об огромных потерях ВСУ при контрнаступлении в 2023 году

Пленный солдат ВСУ рассказал о 50%-ных потерях 31-й бригады при контрнаступлении

О том, как на запорожском направлении летом прошлого года потерялась половина личного состава 31-й отдельной механизированной бригады, рассказал пленный украинский военнослужащий бригады Валерий Костюченко. Он объяснил ТАСС, что это произошло при попытке контрнаступления со стороны украинских войск в прошлом году.

"Начал свой боевой путь, когда формировалась наша 31-я бригада, и попал на Запорожское направление летом прошлого года. Это контрнаступление не очень удалось. Было потеряно много техники, личного состава. Моральный дух солдат не очень был, чтобы идти дальше в атаку и погибать", — сказал пленный.

Он также объяснил, что после того, как потери бригады достигли 50 процентов, их отправили на Авдеевское направление. Оставшаяся численность солдат позволяла едва удерживать оборону.

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"Оборону тоже не особо удавалось держать потому, что силы были неравны. Несли большие потери. Бригада так и не восстановилась", — добавил пленный.

Сам пленный пришёл в ВС РФ несколько дней назад. Он добровольно сдался российским войскам, когда остался единственным выжившим из своего подразделения на данных позициях.

Ранее Life.ru рассказал о том, что российские военные на руках вынесли раненого бойца ВСУ, которого расстреляли свои. Раненого бойца спасли под Торецком солдаты ВС РФ. Об этом рассказал пленный военнослужащий 32-й механизированной бригады ВСУ Сергей Наталенко.

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Telegram / Zelenskiy / Official

Наталья Афонина
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