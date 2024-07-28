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Неизвестные обстреляли автобус с пассажирами в Волгограде

28 июля, 12:46
Неизвестные обстреляли автобус в Волгограде. Видео © Telegram / V1.ru. Новости Волгограда

Неизвестные обстреляли автобус в Волгограде. Видео © Telegram / V1.ru. Новости Волгограда

В Волгограде полиция разбирается в ситуации с повреждением автобуса, который, предположительно, обстрелял неизвестный. В момент ЧП в салоне находились пассажиры, никто не пострадал. О случившемся пишет портал V102.ru.

Неизвестные обстреляли автобус в Волгограде. Видео © Telegram / V1.ru. Новости Волгограда

"Возле дома №11 по улице Шумилова в момент движения пассажирского автобуса Volgabus, маршрут № 55, неизвестный неустановленным способом повредил два правых боковых стекла в салоне автобуса. Проводится проверка", — рассказали изданию в полиции.

По словам очевидцев, перед тем, как стёкла транспорта треснули были слышны несколько хлопков. Предположительно, это могли быть выстрелы. Сейчас правоохранители разыскивают преступника.

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Ранее сообщалось, что украинские военные вновь нанесли удар по гражданскому автотранспорту в Белгородской области. Беспилотник ВСУ угодил в служебный автобус с работниками одного из шебекинских сельхозпредприятий, ранив троих человек.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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