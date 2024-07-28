Неизвестные обстреляли автобус с пассажирами в Волгограде 28 июля, 12:46 Неизвестные обстреляли автобус в Волгограде. Видео © Telegram / V1.ru. Новости Волгограда

В Волгограде полиция разбирается в ситуации с повреждением автобуса, который, предположительно, обстрелял неизвестный. В момент ЧП в салоне находились пассажиры, никто не пострадал. О случившемся пишет портал V102.ru.

Неизвестные обстреляли автобус в Волгограде. Видео © Telegram / V1.ru. Новости Волгограда

"Возле дома №11 по улице Шумилова в момент движения пассажирского автобуса Volgabus, маршрут № 55, неизвестный неустановленным способом повредил два правых боковых стекла в салоне автобуса. Проводится проверка", — рассказали изданию в полиции.

По словам очевидцев, перед тем, как стёкла транспорта треснули были слышны несколько хлопков. Предположительно, это могли быть выстрелы. Сейчас правоохранители разыскивают преступника.

Ранее сообщалось, что украинские военные вновь нанесли удар по гражданскому автотранспорту в Белгородской области. Беспилотник ВСУ угодил в служебный автобус с работниками одного из шебекинских сельхозпредприятий, ранив троих человек.

Авторы Татьяна Миссуми