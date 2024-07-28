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Умер второй пострадавший при падении легкомоторного самолёта в КЧР

28 июля, 12:59
Место крушения самолёта в КЧР. Обложка © Telegram / МЧС Карачаево-Черкесии

Место крушения самолёта в КЧР. Обложка © Telegram / МЧС Карачаево-Черкесии

В Карачаево-Черкесии скончался второй человек после крушения легкомоторного самолёта, он умер в больнице из-за тяжести полученных травм. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на региональный Минздрав.

Место крушения самолёта в КЧР. Фото © Telegram / МЧС Карачаево-Черкесии

Место крушения самолёта в КЧР. Фото © Telegram / МЧС Карачаево-Черкесии

"Скончался второй пострадавший при падении самолёта от травм, несовместимых с жизнью", — говорится в заявлении.

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Напомним, легкомоторный самолёт Коала RA0897G потерпел крушение у водопада в Карачево-Черкесии. Изначально сообщалось, что один пилот погиб, а второй находившийся на борту получил тяжёлые травмы. Причины авиакатастрофы устанавливаются.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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