Герой в ярких плавках ворвался в женское плавание на Олимпиаде и вызвал феерию
Сотрудник бассейна достал шапочку спортсменки из воды и стал героем Олимпиады
Сотрудник бассейна, ставший героем Олимпиады в Париже. Обложка © X / swimcoverage
В Париже нашли нового героя олимпийского бассейна. Того самого, кто не носит плащ, но зато у него отличные разноцветные плавки. Мужчина помог спортсменке достать шапочку из воды и заполучил самые громкие аплодисменты.
Сотрудник бассейна помогает вытащить шапочку спортсменки из воды. Видео © X / swimcoverage
Всё произошло перед женской стометровкой брассом. Одна из участниц Олимпиады — американка Эмма Вебер — случайно уронила в бассейн свой плавательный головной убор. Старт был почти под угрозой срыва, но ситуацию спас герой в плавках.
Мужчина с не самым спортивным телосложением нырнул в бассейн, достал шапочку и стал кумиром зрителей. Сотрудник получил громкие овации, так не хлопали даже спортсменкам. За два дня никто из участников не срывал такие аплодисменты.
Ранее Life.ru рассказал о том, что единственный российский пловец на Олимпиаде не вышел в финал. Евгений Сомов не смог выйти в финал на дистанции 100 м брассом. В своём полуфинальном заплыве россиянин стал седьмым.