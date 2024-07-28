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28 июля, 14:41

Герой в ярких плавках ворвался в женское плавание на Олимпиаде и вызвал феерию

Сотрудник бассейна достал шапочку спортсменки из воды и стал героем Олимпиады

Сотрудник бассейна, ставший героем Олимпиады в Париже. Обложка © X / swimcoverage

Сотрудник бассейна, ставший героем Олимпиады в Париже. Обложка © X / swimcoverage

В Париже нашли нового героя олимпийского бассейна. Того самого, кто не носит плащ, но зато у него отличные разноцветные плавки. Мужчина помог спортсменке достать шапочку из воды и заполучил самые громкие аплодисменты.

Сотрудник бассейна помогает вытащить шапочку спортсменки из воды. Видео © X / swimcoverage

Всё произошло перед женской стометровкой брассом. Одна из участниц Олимпиады — американка Эмма Вебер — случайно уронила в бассейн свой плавательный головной убор. Старт был почти под угрозой срыва, но ситуацию спас герой в плавках.

Группа спортсменов сбежала из Олимпийской деревни из-за жутких условий
Группа спортсменов сбежала из Олимпийской деревни из-за жутких условий

Мужчина с не самым спортивным телосложением нырнул в бассейн, достал шапочку и стал кумиром зрителей. Сотрудник получил громкие овации, так не хлопали даже спортсменкам. За два дня никто из участников не срывал такие аплодисменты.

Ранее Life.ru рассказал о том, что единственный российский пловец на Олимпиаде не вышел в финал. Евгений Сомов не смог выйти в финал на дистанции 100 м брассом. В своём полуфинальном заплыве россиянин стал седьмым.

Наталья Афонина
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