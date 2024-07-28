"Возникают вопросы": Приход Трампа может похоронить военный блок AUKUS, пишут СМИ

Уже скоро блоку AUKUS, состоящему из Австралии, Великобритании, США и призванному поддерживать безопасность в Индо-Тихоокеанском регионе, исполнится три года. Нет сомнений, что организация призвана противодействовать Китаю, о чём заявляли в том числе в Пекине. Однако громкие планы, объявленные участниками, могут не воплотиться в жизнь.

Как пишет РИА "Новости", первым важнейшим договором в рамках блока стало соглашение о предоставлении Австралии атомных ударных подводных лодок США. Резонансное решение, вскрывшее дерзкий отказ Канберры от аналогичного документа с Парижем, может окончиться ничем. Так, по планам суда должны поступить на службу в 2032 году, однако недавно стало известно, что американские верфи слишком заняты модернизацией собственного флота и отстают от графика работ. Bloomberg указывало, что это ставит под вопрос смысл существования организации.

"Во всех трёх странах возникают вопросы о том, когда объединение сможет что-то дать. Даже сторонники признают, что AUKUS, который призван связать союзников на десятилетия вперёд, должен продемонстрировать ощутимые результаты до конца этого года, если хочет добиться успеха", — говорилось в публикации.

Издание не зря акцентирует внимание на конце 2024 года: именно в ноябре в США пройдут выборы президента, и в случае победы Дональда Трампа Вашингтон может пересмотреть своё сотрудничество с AUKUS. Известно, что потенциальный хозяин Белого дома не раз угрожал, например, выйти из НАТО и ещё в свой первый срок запомнился изоляционистской политикой. На этом фоне военное командование пытается успокоить союзников, обещая быть с ними до конца, но выходит так себе.

В то же время до сих пор неясно, чем именно будет заниматься AUKUS. К слову, недавно американская корпорация Lockheed Martin анонсировала разработку в Великобритании гиперзвуковой ракеты Mako. Подобный обмен технологиями проводится как раз в рамках блока, но опять же не факт, что проект реализуют.