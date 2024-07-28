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28 июля, 14:45

Медведев уверен, что президент США — это просто декорация для deep state

Медведев: Фигура лидера Америки это лишь декорация, всем руководит deep state

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в Белом доме способно сидеть даже "огородное чучело". Несмотря на это, фигура президента США всё равно является не более чем декорацией, за которой функционирует deep state ("глубинное государство").

"До [Джо] Байдена ещё никто из американских президентов не был таким посмешищем в глазах граждан своей страны и всего мира. И это ещё раз доказывает, что фигура формального лидера Америки сейчас всего лишь декорация, не более чем ширма", — сказал политик, отвечая на вопрос ТАСС.

По его мнению, всеми процессами в Штатах на данный момент руководит deep state, а не избранный президент. Именно такие действия не могут оставить никакой уверенности в способности американской элиты разумно и ответственно вести диалог с остальным человечеством, добавил зампред Совбеза.

"Можно посадить в Овальном кабинете хоть чучело огородное, хоть мумию фараона — ничего по большому счёту не изменится", уверен Медведев.

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Политик также прокомментировал слова кандидата в президенты США Дональда Трампа о том, что Байден — худший президент в истории Штатов. Медведев добавил, что оценку всем действиям сможет дать лишь ход исторических событий.

Ранее Life.ru рассказал о том, что Медведев назвал Байдена "хромой уткой", которая может натворить что угодно. Оценивая кандидатуру Камалы Харрис на пост президента США, замглавы Совбеза сказал, что её роднит с действующим американским лидером "полная некомпетентность вместе с непомерными личными амбициями и отсутствием критического мышления".

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Life.ru

Наталья Афонина
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