Медведев уверен, что президент США — это просто декорация для deep state

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в Белом доме способно сидеть даже "огородное чучело". Несмотря на это, фигура президента США всё равно является не более чем декорацией, за которой функционирует deep state ("глубинное государство").

"До [Джо] Байдена ещё никто из американских президентов не был таким посмешищем в глазах граждан своей страны и всего мира. И это ещё раз доказывает, что фигура формального лидера Америки сейчас всего лишь декорация, не более чем ширма", — сказал политик, отвечая на вопрос ТАСС.

По его мнению, всеми процессами в Штатах на данный момент руководит deep state, а не избранный президент. Именно такие действия не могут оставить никакой уверенности в способности американской элиты разумно и ответственно вести диалог с остальным человечеством, добавил зампред Совбеза.

"Можно посадить в Овальном кабинете хоть чучело огородное, хоть мумию фараона — ничего по большому счёту не изменится", — уверен Медведев.

Политик также прокомментировал слова кандидата в президенты США Дональда Трампа о том, что Байден — худший президент в истории Штатов. Медведев добавил, что оценку всем действиям сможет дать лишь ход исторических событий.