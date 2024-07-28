Простые украинцы пребывают в ужасе от политики американского лидера Джо Байдена, по наводке которого киевский режим отправляет людей умирать на фронт. Об этом сообщил зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев. По его словам, никто не хочет играть в кровавую игру "выжившего из ума старика".

"Никто не хочет быть брошенным в адскую мясорубку только потому, что выживший из ума старик играет в солдатики и легко готов принести в жертву тысячи жизней. Никто не желает быть пешкой в чужой игре и топливом для чужого костра, а именно это и уготовано простым гражданам Украины. Люди в ужасе", — отметил Медведев в беседе с ТАСС.