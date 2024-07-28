Медведев окрестил Байдена опасной "хромой уткой" и предупредил об угрозе катастрофы
Медведев назвал Байдена "хромой уткой", которая может натворить что угодно
Дмитрий Медведев. Обложка © Life.ru / Павел Баранов
Хотя президент США Джо Байден покинул предвыборную гонку, однако продолжает управлять страной и может "натворить что угодно", так как расхлёбывать последствия будет уже следующий лидер страны. Об этом заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев в беседе с ТАСС.
"Пока ему подбирают замену, немощный и ни на что не влияющий президент будет занимать свой пост — видимо, так удобнее. Он в полном смысле стал хромой уткой. Однако на эти полгода у него полностью развязаны руки. Его время на исходе, он может под диктовку своего окружения натворить что угодно", — пояснил он.
Медведев не исключил, что преемник может столкнуться с ужасными итогами правления Байдена. Оценивая кандидатуру Камалы Харрис на пост президента США, замглавы Совбеза сказал, что её роднит с действующим американским лидером "полная некомпетентность вместе с непомерными личными амбициями и отсутствием критического мышления". Медведев подчеркнул, что они "оба хуже" и России нельзя предаваться иллюзиям.
Также политик обвинил западных лидеров в напряжённой мировой обстановке и ситуации на грани катастрофы. Он напомнил, что США и ЕС ведут безответственную политику, равнодушную к судьбам человечества. В завершение Медведев выразил надежду, что до окончания президентства Байдена мир не рухнет и в Белом доме не дадут "выжившему из ума, недееспособному старику нажать красную кнопку".
Напомним, действующий президент США Джо Байден отказался баллотироваться на новый срок на предстоящих ноябрьских выборах. Его место заняла вице-президент Камала Харрис. Она и её соперник Дональд Трамп сейчас являются лидерами в своих политических лагерях. Помощник президента РФ Николай Патрушев заявил, что России всё равно, кто победит на выборах в США, потому что вряд ли Вашингтон изменит свою политику в отношении Москвы.