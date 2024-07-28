Медведев окрестил Байдена опасной "хромой уткой" и предупредил об угрозе катастрофы Медведев назвал Байдена "хромой уткой", которая может натворить что угодно 28 июля, 11:31 Дмитрий Медведев. Обложка © Life.ru / Павел Баранов

Хотя президент США Джо Байден покинул предвыборную гонку, однако продолжает управлять страной и может "натворить что угодно", так как расхлёбывать последствия будет уже следующий лидер страны. Об этом заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев в беседе с ТАСС.

"Пока ему подбирают замену, немощный и ни на что не влияющий президент будет занимать свой пост — видимо, так удобнее. Он в полном смысле стал хромой уткой. Однако на эти полгода у него полностью развязаны руки. Его время на исходе, он может под диктовку своего окружения натворить что угодно", — пояснил он.

Медведев не исключил, что преемник может столкнуться с ужасными итогами правления Байдена. Оценивая кандидатуру Камалы Харрис на пост президента США, замглавы Совбеза сказал, что её роднит с действующим американским лидером "полная некомпетентность вместе с непомерными личными амбициями и отсутствием критического мышления". Медведев подчеркнул, что они "оба хуже" и России нельзя предаваться иллюзиям.

Также политик обвинил западных лидеров в напряжённой мировой обстановке и ситуации на грани катастрофы. Он напомнил, что США и ЕС ведут безответственную политику, равнодушную к судьбам человечества. В завершение Медведев выразил надежду, что до окончания президентства Байдена мир не рухнет и в Белом доме не дадут "выжившему из ума, недееспособному старику нажать красную кнопку".

Авторы Татьяна Миссуми