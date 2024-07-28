В США назвали бреши в обороне ВСУ причиной успеха Армии России на фронте NYT: Военные РФ легко разрушают оборону ВСУ и быстро переходят в наступление 28 июля, 14:19 ВС РФ находит бреши в обороне ВСУ. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Российские войска легко обнаруживают провалы в обороне ВСУ, что даёт возможность стремительно продвигаться вперёд. Об этом пишет The New York Times, сетуя, что украинская армия вряд ли способна удержать оборонительную линию из-за нехватки оружия и личного состава.

"Военные аналитики говорят, что быстрые успехи отражают возросшую способность Москвы использовать бреши в украинских линиях обороны, которые находятся в плачевном состоянии из-за нехватки живой силы и непрекращающихся российских атак вдоль более чем 600-мильного фронта", — говорится в материале.

По мнению автора публикации, российские бойцы сначала тщательно проводят разведку, находя самые уязвимые украинские батальоны, после чего резко атакуют в этом месте, сопровождая наступление непрекращающимся шквалом артиллерийского огня. В статье резюмируется, что ВС РФ уже достигли последнего оборонительного рубежа ВСУ на территории ДНР.

Ранее американский политолог и профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что поставки оружия Украине со стороны Запада бессмысленны. По его мнению, Армия России способна нейтрализовать любые виды вооружения.

Авторы Татьяна Миссуми