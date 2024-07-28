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Ozon объяснился после новости Life.ru о посылке со ржавым топором вместо ноутбука

Ozon пообещал вернуть деньги клиентам, которые получили топор вместо ноутбука

28 июля, 14:36
Топор вместо ноутбука в посылке с Ozon. Обложка © SHOT ПРОВЕРКА

Топор вместо ноутбука в посылке с Ozon. Обложка © SHOT ПРОВЕРКА

Компания Ozon заверила Life.ru, что в досудебном порядке начала урегулирование спора со своими клиентами из Подмосковья, которым вместо ноутбука пришёл в посылке топор, а в пункте выдачи оформлять возврат отказались. Как подчеркнули в пресс-службе маркетплейса, будут приняты меры, чтобы не допустить подобных ситуаций в будущем.

"Нам очень жаль, что клиенты столкнулись с такой ситуацией, это недопустимо. Мы уже рассмотрели обращение и в ближайшее время вернём стоимость товара. Со своей стороны мы проводим тщательную проверку всего процесса оформления этого заказа, чтобы подобной ситуации больше не повторилось", — говорится в заявлении.

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Напомним, семья из Подмосковья заказала на маркетплейсе Ozon дорогой ноутбук, а получила ржавый топор. В пункте выдачи принимать обратно посылку отказались, так как товар "не соответствует возвращаемому". Теперь потерпевшие готовят заявление в Роспотребнадзор, прокуратуру и Следственный комитет, а также хотят засудить маркетплейс.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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