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28 июля, 15:45

Смертоносные налёты FPV-дронов на укрытия ВСУ в Красногоровке показали от первого лица

Появилось боевое видео с грамотной работой оператора FPV-дронов в Красногоровке

Солдаты 5-й бригады стараются зачистить Красногоровку от ВСУ с помощью FPV-дронов. Российская армия сейчас превосходит украинскую по множеству показателей, поэтому инициатива штурмовых операций сейчас у России. Об этом рассказали в телеграм-канале "Народная милиция ДНР".

Видео с работой беспилотников в Красногоровке. Фото © Telegram / Народная милиция ДНР

ВСУ сейчас крайне трудно сопротивляться российским ВС, которые в свою очередь имеют возможность продвигаться вперёд на поле боя. На кадрах видно, как дроны-камикадзе один за другим вычисляют пункты дислокации остатков ВСУ и наносят по ним удары.

ПВО сбила два украинских дрона над Нижегородской областью
ПВО сбила два украинских дрона над Нижегородской областью

Ранее российские операторы FPV-дронов сумели протаранить ударный гексакоптер типа "Баба-яга" Вооружённых сил Украины. Украинский беспилотник после этого моментально загорелся. Обычно такие БПЛА Россия использует для разведки и атак на передовых позициях, однако в этот раз всё пошло по-другому.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Gorodenkoff

Владимир Озеров
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