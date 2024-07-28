Смертоносные налёты FPV-дронов на укрытия ВСУ в Красногоровке показали от первого лица
Появилось боевое видео с грамотной работой оператора FPV-дронов в Красногоровке
Солдаты 5-й бригады стараются зачистить Красногоровку от ВСУ с помощью FPV-дронов. Российская армия сейчас превосходит украинскую по множеству показателей, поэтому инициатива штурмовых операций сейчас у России. Об этом рассказали в телеграм-канале "Народная милиция ДНР".
Видео с работой беспилотников в Красногоровке. Фото © Telegram / Народная милиция ДНР
ВСУ сейчас крайне трудно сопротивляться российским ВС, которые в свою очередь имеют возможность продвигаться вперёд на поле боя. На кадрах видно, как дроны-камикадзе один за другим вычисляют пункты дислокации остатков ВСУ и наносят по ним удары.
Ранее российские операторы FPV-дронов сумели протаранить ударный гексакоптер типа "Баба-яга" Вооружённых сил Украины. Украинский беспилотник после этого моментально загорелся. Обычно такие БПЛА Россия использует для разведки и атак на передовых позициях, однако в этот раз всё пошло по-другому.
Shutterstock / FOTODOM / Gorodenkoff