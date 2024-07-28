Стало известно, кто может стоять за остановкой поездов по всему Парижу в день открытия Игр
Parisien: Виновниками сбоя на железных дорогах во Франции стали "ультралевые"
Следователи Франции считают, что "ультралевые" группировки стали причиной крупного сбоя на железных дорогах страны в день открытия Олимпиады. Есть предположение, что они намеревались дестабилизировать ситуацию в стране на фоне главных спортивных состязаний. Об этом сообщает Le Parisien.
До того как во Франции произошёл сбой, многие французские и международные СМИ получили письма от людей, которые называли себя "неизвестной делегацией". Именно поэтому скоординированная атака со стороны протестных движений, связанных с ультралевыми, рассматривается как наиболее вероятная.
На данный момент Парижская прокуратура взяла данный вопрос на контроль. Следователи начали изучать послание.
Напомним, что в Париже в день открытия Олимпиады произошёл массовый сбой в движении поездов. Национальное общество французских железных дорог (SNCF) заявило, что подверглось "массированной атаке с целью парализовать сеть". Вблизи путей на скоростных линиях направлений Севера, Востока и Атлантики также были зафиксированы три пожара. Всего сбой в первый же день затронул 800 тысяч пассажиров.