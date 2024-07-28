Стало известно, кто может стоять за остановкой поездов по всему Парижу в день открытия Игр

Следователи Франции считают, что "ультралевые" группировки стали причиной крупного сбоя на железных дорогах страны в день открытия Олимпиады. Есть предположение, что они намеревались дестабилизировать ситуацию в стране на фоне главных спортивных состязаний. Об этом сообщает Le Parisien.

До того как во Франции произошёл сбой, многие французские и международные СМИ получили письма от людей, которые называли себя "неизвестной делегацией". Именно поэтому скоординированная атака со стороны протестных движений, связанных с ультралевыми, рассматривается как наиболее вероятная.

На данный момент Парижская прокуратура взяла данный вопрос на контроль. Следователи начали изучать послание.