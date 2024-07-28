Главе МВД Франции отправили письмо с чумой
В адресованном главе МВД Франции Дарманену письме обнаружили чуму
Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен. Обложка © ТАСС / AP / Ludovic Marin
На письме, адресованном французскому министру внутренних дел Жеральду Дарманену, нашли чуму. Об этом сообщает издание Le Figaro.
Послание перехватили в сортировочном центре вблизи Дижона. В конверте кроме письма с расистскими оскорблениями был чёрный порошок, который сразу отправили на экспертизу. В издании отметили, что положительный результат проверки на наличие инфекции может оказаться ложным. Отправителя письма ищут.
Ранее Life.ru сообщал об усилении охраны вокруг премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Сейчас он находится под защитой снайперов и полицейских в бронежилетах. Охрану решили усилить после покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа и премьер-министра Словакии Роберта Фицо.