Главе МВД Франции отправили письмо с чумой

На письме, адресованном французскому министру внутренних дел Жеральду Дарманену, нашли чуму. Об этом сообщает издание Le Figaro.

Послание перехватили в сортировочном центре вблизи Дижона. В конверте кроме письма с расистскими оскорблениями был чёрный порошок, который сразу отправили на экспертизу. В издании отметили, что положительный результат проверки на наличие инфекции может оказаться ложным. Отправителя письма ищут.