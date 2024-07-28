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28 июля, 16:07

Главе МВД Франции отправили письмо с чумой

В адресованном главе МВД Франции Дарманену письме обнаружили чуму

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен. Обложка © ТАСС / AP / Ludovic Marin

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен. Обложка © ТАСС / AP / Ludovic Marin

На письме, адресованном французскому министру внутренних дел Жеральду Дарманену, нашли чуму. Об этом сообщает издание Le Figaro.

Послание перехватили в сортировочном центре вблизи Дижона. В конверте кроме письма с расистскими оскорблениями был чёрный порошок, который сразу отправили на экспертизу. В издании отметили, что положительный результат проверки на наличие инфекции может оказаться ложным. Отправителя письма ищут.

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Александра Мышляева
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