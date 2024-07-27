Орбана взяли под охрану снайперы в бронежилетах после покушений на Фицо и Трампа
После покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа и премьер-министра Словакии Роберта Фицо, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан находится под защитой снайперов и полицейских в бронежилетах. Об этом сообщает венгерский телеканал RTL.
На последнем выступлении политика в румынском городе Бэиле-Тушнад в субботу рядом с ним находилась серьёзная охрана с автоматами. По информации источника, рядом с Орбаном также было несколько людей с биноклями, которые искали возможные источники опасности.
По данным телеканал RTL, такая охрана появилась у премьер-министра Венгрии после покушения на Трампа и Фицо в мае и июле текущего года.
Напомним, 15 мая на Роберта Фицо было совершено покушение. Нападавшего оперативно задержали, им оказался 71-летний писатель Юрай Цинтула, его поместили под стражу. Сам политик выжил, но перенёс несколько серьёзных операций и уже 6 июля впервые появился на публике. А Дональда Трампа пытались убить 13 июля. Пуля пролетела всего в нескольких миллиметрах от его головы, задев ухо. Злоумышленника Томаса Мэтью Крукса ликвидировали на месте. Один из зрителей был убит, ещё двое получили ранения.
Life.ru