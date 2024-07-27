Орбана взяли под охрану снайперы в бронежилетах после покушений на Фицо и Трампа

После покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа и премьер-министра Словакии Роберта Фицо, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан находится под защитой снайперов и полицейских в бронежилетах. Об этом сообщает венгерский телеканал RTL.

На последнем выступлении политика в румынском городе Бэиле-Тушнад в субботу рядом с ним находилась серьёзная охрана с автоматами. По информации источника, рядом с Орбаном также было несколько людей с биноклями, которые искали возможные источники опасности.