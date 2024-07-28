"Заключительный аккорд": Жаркое лето в Москве закончилось на минувшей неделе, заявил синоптик

Последняя неделя стала последней тёплой в году для Москвы и западной России, заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. По его словам, теперь лето будет "скромным".

"Воскресный день стал заключительным аккордом климатической эпохи относительно жаркого лета-2024 <...> Холодный атмосферный фронт, сопровождаемый ливнями с интенсивностью до семи литров воды на метр квадратный, прорвётся в разгар дня к столичному региону", — написал эксперт в телеграм-канале.

В Москве дневная температура впервые с 23 мая упадёт до 20 градусов, и в последующие дни ожидается подобная картина. На стыке июля с августом вся Русская равнина окажется в тылу огромного циклона и погрузится в мешок прохладного полярного воздуха. Температура будет держаться на один-два градуса ниже нормы: по ночам ожидается 10–15 градусов, а днём — 17–22 градуса с дождями и ветром.

"Температура воды, которая сейчас в подмосковных водоёмах составляет 18–24 градуса, тоже начнёт медленно понижаться — купальный сезон выходит на финишную прямую", — отметил Тишковец.