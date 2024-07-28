Пропавшую россиянку нашли убитой в лесу спустя месяц поисков

В лесу Башкирии нашли убитой женщину, которая пропала в начале июля. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике. Следствие выяснило, что к убийству причастен 64-летний местный житель, с которым погибшая периодически встречалась выпить.

"В ходе предварительной беседы пенсионер отрицал свою причастность к её исчезновению. Однако в дальнейшем было установлено, что жительница города в числе других малознакомых людей неоднократно приходила к нему домой, где употребляла спиртное", — говорится в сообщении ведомства.

Когда пенсионер понял, что все улики указывают на него, попытался скрыться. Его быстро нагнали правоохранители. Мужчина признался, что поссорился с потерпевшей, после чего выманил её из дому и убил ножом в ближайшей лесополосе. Обвиняемый показал местонахождение тела, там работают судмедэксперты. Возбуждено уголовное дело об убийстве.