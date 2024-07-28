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28 июля, 16:58

В Николаеве возник масштабный пожар, жителей просят не открывать окна

Украинские СМИ: В Николаеве разгорелся масштабный пожар

В Николаеве возник масштабный пожар, пишет "Страна.ua". На видео — огромный столб чёрного дыма, поднимающийся над городом.

В Николаеве разгорелся масштабный пожар. Видео © Telegram / "Новости Николаев"

Что именно горит, неизвестно. Однако местное население просят не открывать окна.

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Напомним, о пожаре под Николаевом сообщалось и 24 июля. Огонь распространился на 30 гектарах земли, загрязнённой взрывоопасными предметами. Существовала угроза детонации.

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Telegram / "Новости Николаев"

Матвей Константинов
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