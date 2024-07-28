В Николаеве возник масштабный пожар, жителей просят не открывать окна

В Николаеве возник масштабный пожар, пишет "Страна.ua". На видео — огромный столб чёрного дыма, поднимающийся над городом.

В Николаеве разгорелся масштабный пожар. Видео © Telegram / "Новости Николаев"

Что именно горит, неизвестно. Однако местное население просят не открывать окна.