В Николаеве возник масштабный пожар, жителей просят не открывать окна
Украинские СМИ: В Николаеве разгорелся масштабный пожар
В Николаеве возник масштабный пожар, пишет "Страна.ua". На видео — огромный столб чёрного дыма, поднимающийся над городом.
В Николаеве разгорелся масштабный пожар. Видео © Telegram / "Новости Николаев"
Что именно горит, неизвестно. Однако местное население просят не открывать окна.
Напомним, о пожаре под Николаевом сообщалось и 24 июля. Огонь распространился на 30 гектарах земли, загрязнённой взрывоопасными предметами. Существовала угроза детонации.
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Telegram / "Новости Николаев"