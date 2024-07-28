Бастрыкин потребовал доклад по делу об убийстве 14-летней девочки под Саратовом

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад по делу об убийстве 14-летней девочки в Саратовской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Глава ведомства запросил у руководителя СУ по Саратовской области Костина Д.А. доклад о ходе расследования уголовного дела и об установленных обстоятельствах", — говорится в сообщении.