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28 июля, 18:26

Бастрыкин потребовал доклад по делу об убийстве 14-летней девочки под Саратовом

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад по делу об убийстве 14-летней девочки в Саратовской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Глава ведомства запросил у руководителя СУ по Саратовской области Костина Д.А. доклад о ходе расследования уголовного дела и об установленных обстоятельствах", — говорится в сообщении.

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Напомним, в Красноармейске у бани нашли тело 14-летней девочки с признаками насильственной смерти. Возбуждено уголовное дело.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / HTWE

Матвей Константинов
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