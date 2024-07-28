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28 июля, 18:38

Звезда арабских сериалов внезапно умерла в 55 лет

Известный египетский актёр Мохаммед Наср скончался в 55 лет

Мохаммед Наср. Обложка © Кадр из сериала "Королевства огня", реж. Питер Уэббер, сценарист Ahmad Nada / kinorium

Мохаммед Наср. Обложка © Кадр из сериала "Королевства огня", реж. Питер Уэббер, сценарист Ahmad Nada / kinorium

Известный египетский актёр кино и сериалов Мохаммед Наср скончался в возрасте 55 лет. Об этом в соцсетях рассказали его дочь Надин и коллеги артиста. О причинах смерти в сообщении не говорится. Завтра Насра похоронят в Каире.

Мохаммед Наср родился в 1969 году, карьеру начал в кино в нулевых. Его фильмография насчитывает как минимум 65 фильмов и сериалов, среди которых такие известные работы, как "Повар президента", "Клиника", "Сафари" и "Привет, Каир".

Актёр из сериалов "Улицы разбитых фонарей" и "Тайны следствия" умер в 58 лет
Актёр из сериалов "Улицы разбитых фонарей" и "Тайны следствия" умер в 58 лет

Ранее стало известно о смерти заслуженного артиста России Валентина Белоусова. Он скончался 25 июля после длительной болезни. Актёру было 78 лет. Белоусов снимался в фильмах "Руки вверх!", "Хлеб — имя существительное", "Житие Александра Невского", "Болевой приём".

Александра Мышляева
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