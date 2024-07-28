Звезда арабских сериалов внезапно умерла в 55 лет
Известный египетский актёр Мохаммед Наср скончался в 55 лет
Мохаммед Наср. Обложка © Кадр из сериала "Королевства огня", реж. Питер Уэббер, сценарист Ahmad Nada / kinorium
Известный египетский актёр кино и сериалов Мохаммед Наср скончался в возрасте 55 лет. Об этом в соцсетях рассказали его дочь Надин и коллеги артиста. О причинах смерти в сообщении не говорится. Завтра Насра похоронят в Каире.
Мохаммед Наср родился в 1969 году, карьеру начал в кино в нулевых. Его фильмография насчитывает как минимум 65 фильмов и сериалов, среди которых такие известные работы, как "Повар президента", "Клиника", "Сафари" и "Привет, Каир".
Ранее стало известно о смерти заслуженного артиста России Валентина Белоусова. Он скончался 25 июля после длительной болезни. Актёру было 78 лет. Белоусов снимался в фильмах "Руки вверх!", "Хлеб — имя существительное", "Житие Александра Невского", "Болевой приём".