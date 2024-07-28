Звезда арабских сериалов внезапно умерла в 55 лет

Известный египетский актёр кино и сериалов Мохаммед Наср скончался в возрасте 55 лет. Об этом в соцсетях рассказали его дочь Надин и коллеги артиста. О причинах смерти в сообщении не говорится. Завтра Насра похоронят в Каире.

Мохаммед Наср родился в 1969 году, карьеру начал в кино в нулевых. Его фильмография насчитывает как минимум 65 фильмов и сериалов, среди которых такие известные работы, как "Повар президента", "Клиника", "Сафари" и "Привет, Каир".