Три сестры-сектантки загадочно погибли в квартире Петербурга
"Фонтанка": Тела трёх сестёр нашли в квартире на севере Санкт-Петербурга
Тела трёх женщин, погибших загадочной смертью, обнаружили в квартире в Приморском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщила "Фонтанка".
О происшествии стало известно около восьми вечера 28 июля. В полицию позвонил мужчина и сказал, что нашёл своих сестёр мёртвыми. На место прибыли оперативники.
В квартире обнаружили тела женщин 35, 29 и 19 лет без признаков насильственной смерти. На месте ЧП не нашли ничего подозрительного. Теперь судмедэкспертам предстоит выяснить причину гибели петербурженок.
Как позднее дополнило издание, женщины жили с братом в четырёхкомнатной квартире. Два месяца назад они отказались от еды, не выходили на улицу и никого к себе не подпускали. С мужской частью семьи они не общались. По одной из версий, сёстры могли состоять в секте.
Ранее Life.ru рассказывал, что в лесу Башкирии нашли убитой женщину, которая пропала в начале июля. Выяснилось, что её убил пенсионер, с которым женщина иногда распивала спиртное. Преступник пытался бежать, но его задержали.
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