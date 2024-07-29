Мы открыты: Лидер Ирана назвал условие для смягчения отношений с Западом

Иран видит одним из своих приоритетов развитие отношений с соседями, а также теми, кто оказывает поддержку Тегерану. Это же касается и Запада, если тот "изменит поведение", цитирует Bloomberg лидера государства аятоллу Али Хаменеи, который высказался по этому вопросу на церемонии утверждения Масуда Пезешкиана в качестве нового президента.

Хаменеи подчеркнул, что в последние годы западные страны нехорошо вели себя по отношению к Тегерану, но страна готова пересмотреть свою политику. Также приоритетом для Ирана остаётся развитие отношений со странами Африки и Азии.

"Причина того, что я не упоминаю в качестве приоритета европейские страны, заключается в том, что в течение этих нескольких лет они не обращались с нами хорошо", — пояснил Хаменеи.

Он также не забыл упомянуть о плохом отношении, которое проявлялось в вопросах санкций и нефти, а ещё в ложных заявлениях в вопросах вроде прав человека.