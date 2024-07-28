"Они поступали плохо": Иран выдвинул Европе стратегический ультиматум

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи озвучил главные внешнеполитические приоритеты исламской республики. Выступая на церемонии утверждения нового президента Масуда Пезешкиана, он заявил о заинтересованности Тегерана в развитии отношений с ближневосточными соседями, а также странами Азии и Африки.

По словам политика, ещё одним приоритетом является выстраивание тесных связей с государствами, которые на протяжении долгих лет поддерживали Иран и помогали ему противостоять давлению. А вот страны Европы с список первоочередных задач внешней политики республики Хаменеи не внёс.

"Причина того, что я не упоминаю в качестве приоритета европейские страны, заключается в том, что в течение этих нескольких лет они не обращались с нами хорошо... В вопросах санкций, нефти, в различных вопросах, в ложных заявлениях, касающихся, например, прав человека... они поступали плохо", — аргументировал свою позицию верховный лидер, добавив, что позиция Ирана изменится, если Европа откажется от этой политики.