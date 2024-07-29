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28 июля, 22:23

Беспилотники MQ-9 Reaper коалиции дважды опасно сблизились с Су-24 ВКС РФ

Беспилотники MQ-9 Reaper международной коалиции в небе над сирийской провинцией Хомс дважды опасно сблизились с российским истребителем Су-24. Об этом заявил замруководителя отечественного центра по примирению враждующих сторон в Сирии, капитан первого ранга Олег Игнасюк.

Лётчики РФ показали высокий уровень профессионализма, предотвратив столкновение с двумя дронами. Это произошло на высоте порядка 6500 метров в районе населённого пункта Эс-Сухне. Игнасюк также заявил, что в районе Эт-Танф две пары истребителей F-15 и столько же штурмовиков А-10 восемь раз за 24 часа не по правилам использовали воздушное пространство Сирии. Всего за 24 часа коалиция нарушила девять случаев протоколов деконфликтации, которые имеют отношение к полётам БПЛА.

Истребитель Typhoon опасно сблизился с Ан-30 ВКС РФ над провинцией Хомс в Сирии
Истребитель Typhoon опасно сблизился с Ан-30 ВКС РФ над провинцией Хомс в Сирии

Ранее беспилотная авиация международной коалиции во главе с США совершила очередную провокацию в отношении самолёта ВКС РФ в Сирии. Разведывательно-ударный дрон MQ-9 Reaper опасно сблизился с истребителем Су-35, выполняющим плановый полёт.

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Wikipedia / Lt. Col. Leslie Pratt

Анатолий Симоненко
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