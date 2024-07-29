Беспилотники MQ-9 Reaper коалиции дважды опасно сблизились с Су-24 ВКС РФ

Беспилотники MQ-9 Reaper международной коалиции в небе над сирийской провинцией Хомс дважды опасно сблизились с российским истребителем Су-24. Об этом заявил замруководителя отечественного центра по примирению враждующих сторон в Сирии, капитан первого ранга Олег Игнасюк.

Лётчики РФ показали высокий уровень профессионализма, предотвратив столкновение с двумя дронами. Это произошло на высоте порядка 6500 метров в районе населённого пункта Эс-Сухне. Игнасюк также заявил, что в районе Эт-Танф две пары истребителей F-15 и столько же штурмовиков А-10 восемь раз за 24 часа не по правилам использовали воздушное пространство Сирии. Всего за 24 часа коалиция нарушила девять случаев протоколов деконфликтации, которые имеют отношение к полётам БПЛА.