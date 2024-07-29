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28 июля, 22:55

Электростанция пострадала под Орлом при отражении атаки дронов

Киевский режим предпринял попытку атаковать объекты на территории Орловской области при помощи беспилотников. Средствами ПВО ликвидированы два дрона, заявил в Telegram глава региона Андрей Клычков.

По словам губернатора, обошлось без пострадавших. Повреждена лишь электростанция на территории Глазуновского района.

"Оперативные службы занимаются устранением последствий воздушной атаки, на месте происшествия работают правоохранительные органы", — сказано в сообщении.

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Взрывы от работы ПВО этой ночью могли слышать и жители Курской области. Там зенитчики отразили атаку сразу 13 беспилотников ВСУ. Аналогичная ситуация и под Брянском, где ликвидированы ещё четыре БПЛА.

Обложка ©

Freepik / kotkoa

Илья Пушкарев
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