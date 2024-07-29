Электростанция пострадала под Орлом при отражении атаки дронов

Киевский режим предпринял попытку атаковать объекты на территории Орловской области при помощи беспилотников. Средствами ПВО ликвидированы два дрона, заявил в Telegram глава региона Андрей Клычков.

По словам губернатора, обошлось без пострадавших. Повреждена лишь электростанция на территории Глазуновского района.

В Дагестане река вышла из берегов и оставила без света несколько сёл

В Дагестане река вышла из берегов и оставила без света несколько сёл

Взрывы от работы ПВО этой ночью могли слышать и жители Курской области. Там зенитчики отразили атаку сразу 13 беспилотников ВСУ. Аналогичная ситуация и под Брянском, где ликвидированы ещё четыре БПЛА.