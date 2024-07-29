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28 июля, 23:54

Организаторы Игр в Париже вывели пловчиху из Литвы под нейтральным флагом

Литовская пловчиха Руте Мейлутите на полуфинальный заплыв на стометровке брассом на Олимпийских играх вышла под нейтральным флагом, под которым выступают россияне и белорусы.

Как выяснилось, это произошло случайно, организаторы должны были включить за ней флаг Литвы. В свою очередь, аргентинка Макарена Себальос выходила под флагом Китая. Выход шести остальных спортсменок обошёлся без флагов.

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Ранее сразу два экс российских теннисиста, сменивших спортивное гражданство перед Олимпиадой в Париже, не смогли уверенно стартовать на Играх. По поражению заработали выступающий за Казахстан Александр Шевченко и Варвара Грачёва из сборной Франции.

Обложка ©

vle.lt / LATGA / Alfredas Pliadis

Анатолий Симоненко
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