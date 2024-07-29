Бустим тестостерон: Врач назвал четыре способа почувствовать себя мужчиной Эндокринолог Терушкин: Спорт, питание и сон вернут тестостерон в норму 29 июля, 05:00 Жим гантели мужчиной. Обложка © Freepik

Нехватка тестостерона в мужском организме подрывает работу множества его функций. Сокращение мышечной массы, рост процента жира и эмоциональные качели — это лишь верхушка айсберга. Человек с дефицитом гормона становится малоактивным и замкнутым, а его сексуальная жизнь сводится к нулю. Впрочем, для решения этой проблемы вовсе не обязательно раскошеливаться на препараты. Довести уровень вещества до нормы можно и самостоятельно, рассказал Life.ru врач-эндокринолог Роман Терушкин.

В первую очередь стоит обратить внимание на своё питание. Если меню несбалансированно и не содержит железосодержащих продуктов, о подтянутом теле и уверенности в себе можно забыть. Также ежедневный рацион не должен обходиться без жиров, которые участвуют в синтезе половых гормонов. Не менее важна и физическая активность, продолжил эксперт.

Спорт способствует выработке тестостерона, каждая тренировка становится своеобразным бустом, стимулирующим его синтез. Тем, у кого уровень тестостерона снижен, важно найти спорт по душе и не пренебрегать тренировками. Существуют также некоторые негормональные биодобавки, повышающие уровень тестостерона, но они хорошо работают в молодом возрасте, в более старшем ими не обойтись. Роман Терушкин Врач-эндокринолог

Регулярные тренировки полезны и тем, что они приводят к потере лишнего веса. Избыток жировой ткани провоцирует лишь рост уровня женского гормона — эстрогена. Ещё из-за свисающих боков нередко развивается инсулинорезистентность, которая подрывает выработку тестостерона. Наконец, когда рацион налажен, спорт включён в ежедневную программу, а жир уходит на глазах, важно позаботиться и об отдыхе, напомнил собеседник издания.

"Если мужчина не высыпается, то уровень тестостерона будет снижаться, а выработка пролактина — возрастать. Поэтому качественный сон и режим дня очень важны, если тестостерон не в норме. Спать нужно шесть – восемь часов, убрав все раздражители — свет, звуки, гаджеты, экраны которых испускают синий свет, разрушающий гормон сна мелатонин", — подытожил Терушкин.

Ранее Life.ru рассказывал о специфическом продукте, стимулирующем выработку тестостерона. Речь идёт о сельдерее — мощнейшем афродизиаке, который рекомендуется употреблять в пищу не только представителям сильного пола, но и их спутницам.

Авторы Андрей Горяничев