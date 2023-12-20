Врач объяснил, что такое возрастной андрогенный дефицит и как с этим бороться

С возрастом у мужчин снижается уровень тестостерона — это называется возрастным андрогенным дефицитом (ВАД). Что можно предпринять в этой ситуации, "Вечерней Москве" рассказал врач – уролог-андролог, кандидат медицинских наук, ассистент кафедры урологии, андрологии и онкоурологии ФДПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Юрий Кастрикин.

По его словам, общий тестостерон уменьшается на 0,4% в год, а свободный тестостерон — на 1,3%. Сахарный диабет и другие сопутствующие заболевания, а также избыточная масса тела могут значительно осложнить эту картину.

Проявляться ВАД может по-разному: снижается либидо, появляется эректильная дисфункция, не в лучшую сторону меняется настроение, снижаются физическая активность и мотивация, чаще возникает состояние усталости, присутствуют нарушения сна.

Как объяснил врач, если недостаток главного мужского гормона связан с ожирением, нужно изменять образ жизни, увеличивая физическую активность. Заместительная гормональная терапия (ЗГТ) будет способствовать восстановлению уровня тестостерона и повышать мотивацию. Если же причина дефицита в хронических заболеваниях, нужно сначала пройти курс лечения и избавиться от основной проблемы.

Решение о выборе препарата тестостерона для заместительной гормональной терапии принимается совместно с врачом, с учётом всех противопоказаний, подчеркнул Кастрикин. Так, если пара планирует зачатие, ЗГТ проводить нельзя. Кроме того, нужен постоянный мониторинг клинических параметров и биохимических показателей для контроля эффективности и безопасности проводимого лечения.