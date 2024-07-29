Житель Петербурга подорвался на гранате после ссоры с супругой
СК: В Петербурге мужчина умер от взрыва неизвестного предмета
Тело погибшего на месте взрыва. Обложка © Telegram / ГСУ СК России по Санкт-Петербургу
В Василеостровском районе Санкт-Петербурга обнаружено тело мужчины. Это произошло после взрыва неизвестного предмета, сообщили в управлении Следственного комитета по городу. Всё случилось на улице Кораблестроителей в одном из дворов.
"Следствием установлено, что смерть мужчины наступила в результате взрыва неизвестного предмета, который имелся при себе у последнего", — уточнили в ведомстве.
Сейчас специалисты проводят проверку по факту произошедшего.
По данным источника 78.ru, 44-летний погибший был психически не здоров, и незадолго до происшествия поссорился с женой. К взрыву могла привести граната РГД-5.
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