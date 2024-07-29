Житель Петербурга подорвался на гранате после ссоры с супругой

В Василеостровском районе Санкт-Петербурга обнаружено тело мужчины. Это произошло после взрыва неизвестного предмета, сообщили в управлении Следственного комитета по городу. Всё случилось на улице Кораблестроителей в одном из дворов.

"Следствием установлено, что смерть мужчины наступила в результате взрыва неизвестного предмета, который имелся при себе у последнего", — уточнили в ведомстве.

Сейчас специалисты проводят проверку по факту произошедшего.

По данным источника 78.ru, 44-летний погибший был психически не здоров, и незадолго до происшествия поссорился с женой. К взрыву могла привести граната РГД-5.