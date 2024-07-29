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29 июля, 01:07

Житель Петербурга подорвался на гранате после ссоры с супругой

СК: В Петербурге мужчина умер от взрыва неизвестного предмета

Тело погибшего на месте взрыва. Обложка © Telegram / ГСУ СК России по Санкт-Петербургу

Тело погибшего на месте взрыва. Обложка © Telegram / ГСУ СК России по Санкт-Петербургу

В Василеостровском районе Санкт-Петербурга обнаружено тело мужчины. Это произошло после взрыва неизвестного предмета, сообщили в управлении Следственного комитета по городу. Всё случилось на улице Кораблестроителей в одном из дворов.

"Следствием установлено, что смерть мужчины наступила в результате взрыва неизвестного предмета, который имелся при себе у последнего", — уточнили в ведомстве.

Сейчас специалисты проводят проверку по факту произошедшего.

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По данным источника 78.ru, 44-летний погибший был психически не здоров, и незадолго до происшествия поссорился с женой. К взрыву могла привести граната РГД-5.

Ранее в ульяновской многоэтажке взорвался самогонный аппарат, спровоцировав пожар. Всего из дома удалось спасти более 25 человек. Для жителей развернули временный пункт размещения в гостинице и подготовили центр социальной реабилитации.

Анатолий Симоненко
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