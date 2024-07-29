Дрон ВСУ повредил объект коммунальной инфраструктуры в Воронежской области
Ещё один российский регион оказался в прицеле украинских операторов БПЛА ранним утром 29 июля. Беспилотник подавлен силами ПВО и РЭБ над Воронежской областью. Дрон упал на объект коммунальной инфраструктуры в населённом пункте Газопровод, спровоцировав возгорание, заявил глава региона Александр Гусев.
"Повреждения выявлены на кровле здания. Возник пожар, который уже ликвидирован местными силами. По предварительной информации, пострадавших нет. На место направлены оперативные службы", — сказано в сообщении.
По словам чиновника, угроза атаки БПЛА всё ещё сохраняется. Он пообещал держать ситуацию на личном контроле.
Схожая ситуация в ночь на 29 июля произошла в Орловской области, рассказывал Life.ru. В результате воздушной атаки пострадала электростанция, работы над её восстановлением уже ведутся. А над Курской областью дежурные силы ПВО сбили аж 13 беспилотников.
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