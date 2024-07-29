Дрон ВСУ повредил объект коммунальной инфраструктуры в Воронежской области

Ещё один российский регион оказался в прицеле украинских операторов БПЛА ранним утром 29 июля. Беспилотник подавлен силами ПВО и РЭБ над Воронежской областью. Дрон упал на объект коммунальной инфраструктуры в населённом пункте Газопровод, спровоцировав возгорание, заявил глава региона Александр Гусев.

"Повреждения выявлены на кровле здания. Возник пожар, который уже ликвидирован местными силами. По предварительной информации, пострадавших нет. На место направлены оперативные службы", — сказано в сообщении.