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29 июля, 03:38

Аэропорт Новосибирска перестал принимать рейсы из-за густого тумана

Густой туман окутал Новосибирск утром 29 июля. В местном аэропорту уже задержаны десятки рейсов, а находящиеся в воздухе самолёты не могут приземлиться, пишет SHOT.

Борты вынуждены либо наматывать круги в небе, либо отправляться в соседние города. Сейчас аэропорт Толмачёво не принимает самолёты. В частности, рейс из Москвы в итоге сел в Омске, из Сочи — в Новокузнецке, а из Улан-Удэ — в Томске. Вылет самолëтов также откладывается в среднем на несколько часов.

Густой туман окутал Новосибирск утром 29 июля. Видео © VK / Нетипичный Новосибирск

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Ранее Life.ru рассказывал, что аэропорт Абакана заплатит полмиллиона из-за коршуна, врезавшегося в самолёт S7. С судном всё отлично, а вот птичка, к сожалению, погибла.

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Артур Лапсаков
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