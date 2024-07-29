Аэропорт Новосибирска перестал принимать рейсы из-за густого тумана

Густой туман окутал Новосибирск утром 29 июля. В местном аэропорту уже задержаны десятки рейсов, а находящиеся в воздухе самолёты не могут приземлиться, пишет SHOT .

Борты вынуждены либо наматывать круги в небе, либо отправляться в соседние города. Сейчас аэропорт Толмачёво не принимает самолёты. В частности, рейс из Москвы в итоге сел в Омске, из Сочи — в Новокузнецке, а из Улан-Удэ — в Томске. Вылет самолëтов также откладывается в среднем на несколько часов.